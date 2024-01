A Orquestra de Brinquedos está de volta

A trupe da Orquestra de Brinquedos, formada por Abacaxi, Veterano, Grandão, Soldadinha e Capitão, apresenta um espetáculo de teatro musical inteiramente realizado com instrumentos de brinquedo em divertidos e criativos arranjos. O espetáculo acontece no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), neste sábado, às 15h e domingo, às 11h. Ingressos disponíveis no site do local, a partir de R$ 20,00.