Músico porto-alegrense Jaydson lança single e videoclipe de estreia

Existe uma tendência niilista no universo rocker que parece ter mais intensidade na cultura punk, e da qual Amy Winehouse, Kurt Cobain, Layne Staley, Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi Hendrix são exemplos. Apesar de já terem deixado este plano, esses artistas retornam agora como personagens em I Don't Wanna Die Young, single de estreia do músico gaúcho Jaydson, disponível nas plataforma de áudio.

Além de mencionados na letra, que contesta a atitude autodestrutiva frequentemente atribuída ao rock, as estrelas da cultura pop citadas também são personagens do videoclipe disponibilizado junto com a faixa, lançados nesta quarta-feira (24).

A faixa I Don't Wanna Die Young mistura inglês e português para dar o recado. O instrumental traz influências que vão do punk mais cru ao hardcore melódico, passando por rock alternativo e grunge. Contudo, há na música um certo apelo pop que a torna acessível para públicos distintos. O debut de Jaydson ao vivo rola em 9 de fevereiro, no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22), junto com as bandas Telecines e Frau.