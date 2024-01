Colônia de Férias do Pontal Shopping e Fundação Iberê promovem oficinas de arte para crianças

A Colônia de Férias do Pontal Shopping inicia nesta quinta-feira, dia 25, as oficinas gratuitas para as crianças aproveitarem o verão. Até o próximo dia 28, das 15h às 20h, a programação conta com atividades junto à Fundação Iberê para levar a arte e a cultura de forma divertida aos pequenos.

O objetivo das oficinas é ensinar técnicas como gravura, pintura e aquarela para que as crianças aprendam a se tornar pequenos artistas. A participação é gratuita e a inscrição é feita no local. No dia 25, a oficina será de Desenho e Observação. Já no dia 26, será a vez de aprender Pintura em Tela, seguida pela técnica de Gravura com Módulos Combináveis, dia 27, e encerrando no domingo, 28, na oficina de Pintura com Aquarela.O objetivo das oficinas é ensinar técnicas como gravura, pintura e aquarela para que as crianças aprendam a se tornar pequenos artistas.