Teatro di Villa Mazzacoratti, em Bologna, terá a participação do pianista gaúcho

O tradicional Teatro di Villa Mazzacoratti, erguido em 1763, em Bologna, na Itália, será palco, neste domingo (28), do espetáculo Viaggio Musicale tra Brasile e Italia. A apresentação será dedicada à memória do musicólogo ítalo-brasileiro Décio Andriotti, que foi pesquisador da história da música no Rio Grande do Sul, com especial destaque à ópera e faleceu em 2018, na Itália.

O concerto terá a presença do pianista, professor e maestro gaúcho, que vive na Itália desde 2010, Carlos Morejano, e do trompista Israel Oliveira, que atua na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA).

Com os ingressos esgotados antes de dez dias do evento, o repertório passará por canções de salão de marca tipicamente europeia, pelas lendas da Floresta Amazônica, com as composições de Waldemar Henrique, e canções de Heitor Villa-lobos, como a Bachianas Brasileiras nº 5 e a ária da personagem Ceci, da ópera Il Guarany, de Carlos Gomes.