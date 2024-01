Tum Toin Foin apresenta show inédito neste sábado no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe neste sábado (27) uma das estreias da programação do Porto Verão Alegre: o espetáculo musical Flicts, com a banda de câmara Tum Toin Foin. Serão duas sessões diferentes: uma voltada para as famílias e as crianças, às 16h e outra para adultos, às 19h. Os ingressos para as apresentações estão à venda no site do festival, a partir de R$ 30,00.