Ronsax e Liverpoa são destaques do Grezz nesta semana

Grezz (rua Almirante Barroso, 328) reabre suas portas, após os transtornos causados pelas chuvas na semana passada. Realizam apresentações os artistas Ronsax Quarteto, Liverpoa, Lorenzo Thompson e Luis Henrique New e Indiara Castro. Os shows iniciam às 21h e os ingressos podem ser adquiridos no local ou pela plataforma Sympla Nesta semana, o(rua Almirante Barroso, 328) reabre suas portas, após os transtornos causados pelas chuvas na semana passada. Realizam apresentações os artistas. Os shows iniciam às 21h e os ingressos podem ser adquiridos no local ou pela plataforma, com ingressos a partir de R$ 20,00, com exceção do Piano Bar, quarta-feira (24), que é gratuito.

Na quinta (25), tem Ronsax Quarteto, formado por Ras Vicente no piano, Dionisio Souza no contrabaixo, Marquinhos Fê na bateria e Ronaldo Pereira no saxofone tenor. O grupo liderado por Ronaldo Pereira traz sonoridade contemporânea e influências do jazz moderno, funk e hip-hop.

Na sexta (26), a banda Liverpoa fará uma homenagem aos Beatles, partindo da fase do "Iê, iê, iê" até chegar aos rebuscados arranjos do fim dos anos 1960, quando a banda já não se apresentava ao vivo. O grupo é formado por Vinícius Bühler, que interpreta John Lennon, e Jerônimo Silvello, que encarna Paul McCartney. Ariel Teixeira e Lucas Bertolini, representam George Harrison e Ringo Starr, respectivamente. Na outra quarta-feira (31), o lendário bluesman de Chicago, Lorenzo Thompson, estará de volta ao palco do Grezz.