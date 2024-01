Galeria da Trensurb recebe obra de artista catarinense Digo Cardoso

Criada pelo artista catarinense Digo Cardoso, a exposição Conflitos – Razão e Emoção será a primeira de 2024 realizada em parceria entre o Sesc Alberto Bins e a Trensurb. O painel fica em cartaz na Galeria Xico Stockinger, localizada na Estação Rodoviária da Trensurb, a partir desta terça-feira (23) e até o dia 15 de maio. O acesso à obra é mediante o pagamento da tarifa unitária do metrô, no valor de R$ 4,50.Autodidata, Digo Cardoso é pioneiro na street art de Chapecó e, desde 2003, participa de diversas exposições, oficinas e projetos em Santa Catarina e além. O trabalho e estilo do artista têm foco na relação com a cultura de rua, explorando o cotidiano e também tomando seus filhos como fontes de inspiração para as obras. Em Conflitos – Razão e Emoção, o artista reflete sobre o encontro entre os opostos, os sentimentos que nos afetam e os movimentos que não se controlam.