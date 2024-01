Paulo Levi Trio faz show nesta quarta e quinta-feira, no Café Fon Fon

Paulo Levi Trio faz show nesta quarta (24) e quinta-feira (25), às 21h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). Em sua proposta, a soma de todo o legado desse grande artista, que já passou por grandes festivais como Montreaux Jazz Festival e North Sea Jazz Festival. Ingressos à venda na plataforma Sympla faz show nesta quarta (24) e quinta-feira (25), às 21h, no(rua Vieira de Castro, 22). Em sua proposta, a soma de todo o legado desse grande artista, que já passou por grandes festivais como Montreaux Jazz Festival e North Sea Jazz Festival. Ingressos à venda na plataforma, por R$ 90,00.

No repertório estão composições de alto nível e cuidado harmônico e melódico, um jazz muito natural e acessível ao público somado um alto nível de virtuosismo. Em paralelo, os standards que todos gostam de ouvir e solfejar junto. O trio que o acompanha conta com Kiko Freitas, Edu Saffi, contrabaixista e Luis Mauro Filho, pianista.

Nascido em Belém do Pará, o músico e compositor Paulo Levi iniciou seus estudos no Conservatório Carlos Gomes, em Belém, e graças ao talento desde cedo visível, teve acesso a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos onde passou a ter profunda ligação com o Jazz.