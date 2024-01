Memorial do RS apresenta O Sonho e a Ruína, exposição fotográfica de Luiz Carlos Felizardo

São Miguel das Missões - O Sonho e a Ruína inaugura nesta quarta-feira (24), às 17h. A mostra fotográfica de Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1020). A exposiçãoinaugura nesta quarta-feira (24), às 17h. A mostra fotográfica de Luiz Carlos Felizardo apresenta uma perspectiva instigante sobre a Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo, um sítio arqueológico reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco há 40 anos. A exposição estará aberta ao público até 20 de março de 2024, de terça a domingo, das 10h às 18h, no primeiro andar do(rua Sete de Setembro, 1020).

Com sensibilidade e talento, Felizardo, um dos fotógrafos contemporâneos mais renomados, oferece um olhar sobre o reduto missioneiro mais icônico do Rio Grande do Sul. A exposição conta com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Luiz Carlos Felizardo, nascido em Porto Alegre em 1949, estudou arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Após concluir seus estudos, dedicou-se profissionalmente à fotografia, focando principalmente na paisagem do Rio Grande do Sul, capturando imagens do campo, da cidade e do patrimônio cultural.