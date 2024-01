António Zambujo e Yamandu Costa se apresentam nesta quinta

António Zambujo e Yamandu Costa na comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil, celebrando a harmonia entre dois povos numa simbiose de ritmos lusófonos, os dois artistas voltam a se apresentar juntos. Eles sobem mais uma vez no palco do Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), nesta quinta-feira (25), às 21h. Ingressos à venda a partir de R$ 45,00 no site Uhuu Após o concerto que juntouna comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil, celebrando a harmonia entre dois povos numa simbiose de ritmos lusófonos, os dois artistas voltam a se apresentar juntos. Eles sobem mais uma vez no palco do(avenida Túlio de Rose, 80), nesta quinta-feira (25), às 21h. Ingressos à venda a partir de R$ 45,00 no site

António Zambujo é um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo. Ao incorporar influências do cancioneiro brasileiro, em particular a Bossa Nova, derrubou fronteiras, reais e imaginárias, aproximando os dois lados do Atlântico.

Aclamado pela crítica, Yamandu Costa tem encantado as plateias de todos os lugares onde leva a sua incomum habilidade e sonoridade. Com performances inesquecíveis carrega a marca da música do sul do continente americano, mas transita por diferentes gêneros musicais, formando juntamente com o seu violão de sete cordas uma rara simbiose.