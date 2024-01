Júpiter Day – Efervescente Frenesi homenageia Júpiter Maçã nesta sexta-feira

Júpiter Maçã, o Júpiter Day – Efervescente Frenesi vai chegar à sua terceira edição nesse início de 2024. O evento, que ocorre sempre na data de aniversário do falecido cantor, ganhará mais uma vez o palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (26), às 23h. Ingressos à venda na plataforma Sympla Celebrando a obra do icônico, ovai chegar à sua terceira edição nesse início de 2024. O evento, que ocorre sempre na data de aniversário do falecido cantor, ganhará mais uma vez o palco do(rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (26), às 23h. Ingressos à venda na plataforma, a partir de R$ 60,00.

Dividido em três momentos, o Júpiter Day #3 vai explorar diversas linguagens e expressões. A banda Júpiter Day recriará a cultuada primeira demo-tape dos Cascavelletes, tocando as canções exatamente na ordem do cassete, com destaque para Menstruada, Banana Split, Ugagogobabagô e Nega Bombom. Já no segundo espetáculo, o grupo vai interpretar músicas de toda a carreira de Júpiter, como Um Lugar do Caralho, Miss Lexotan 6mg Garota, A Marchinha Psicótica de Dr. Soup e As Tortas e as Cucas.

Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã ou Jupiter Apple (1968-2015), é um dos maiores artistas do Rio Grande do Sul. Cantor, compositor e multi-instrumentista, ele teve uma grande importância para a consolidação do rock gaúcho no Brasil inteiro, sobretudo no final da década de 1980.