A comédia Diário Secreto de Uma Secretária Bilíngue, estará em cartaz de terça (23) a quinta-feira (25), às 20h, no CHC Santa Casa (avenida Independência, 75), dentro da programação do Porto Verão Alegre. A peça irá oferecer recursos de tradução e interpretação para Língua Brasileira de Sinais, na sessão do dia 23, e audiodescrição, no dia 25. Ingressos a venda no site do festival, na CCMQ (Rua dos Andradas 736) e, a partir de 1h antes da peça, no próprio local, a partir de R$ 30,00.