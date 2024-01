Banda JazzGig se apresenta no Hard Rock Café do Pontal nesta terça-feira

Nesta terça-feira (23), a banda JazzGig se apresentará no Hard Rock Café do Pontal Shopping (avenida Padre Cacique 2.893), a partir das 20h. O grupo preparou um repertório especial com standards de jazz, além de versões de clássicos que vão de John Coltrane a Michael Jackson, show temático intitulado Jazz Grooves. Ingressos no local custam R$ 20,00 até às 17h, e após, R$ 30,00.