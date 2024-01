Exposição no Cais Embarcadero propõe uma imersão no Renascimento

A capital dos gaúchos recebe mais uma exposição imersiva, com projeções, vídeos, áudios e até mesmo cheiros neste verão. A partir do próximo sábado, é possível visitar a montagem Da Vinci & Michelangelo - As Farpas do Renascimento, que reúne 60 obras de Leonardo Da Vinci e Michelangelo, no Cais Embarcadero (avenida Mauá, 1.050). A experiência foi desenvolvida pela empresa gaúcha Multiverso, que produz e promove exposições imersivas em seus espaços físicos. Os ingressos para as sessões, de terça-feira a domingo, das 12h às 19h, estão disponíveis no próprio local, ou na plataforma Fever, a partir de R$ 30,00. Também há a opção VIP Flex por R$ 150,00.

Segundo o sócio e diretor de novos negócios da Multiverso, Vinicius Diettrich, o tema da exposição surgiu a partir de uma reflexão sobre a importância dos multiartistas do renascimento. "Eles transcendem a pintura, Michelangelo é um grande pintor e escultor e Da Vinci foi estudioso, engenheiro também, um gênio acima de tudo". Dentre as obras mais conhecidas de Michelangelo estão as esculturas Davi e Pietá, além dos afrescos A Criação de Adão, Juízo Final e o teto da Capela Sistina. Da Vinci, por sua vez, criou algumas das obras mais conhecidas da arte mundial, como Mona Lisa, A Última Ceia e o desenho do Homem Vitruviano.

Foram selecionadas 60 obras para compor a exposição, de acordo com os critérios dos departamentos responsáveis pela curadoria dentro da empresa. O diretor defende que a experiência também é customizada para o público brasileiro, que analisa como emotivo. "Nós conectamos as imagens e o áudio, para ser algo realmente imersivo", ressalta Vinicius. Ele ainda dá um spoiler de uma parte especial da exposição: na obra de Michelangelo A Criação de Adão, são sincronizadas imagens e sons de raios.

Há também o desenvolvimento de cheiros personalizados, realizados por uma empresa de São Paulo contratada pela Multiverso para enriquecer a experiência. O espaço também conta com rampa de acesso adequada para permitir a visitação de cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. "A proposta é de um espaço altamente sustentável. A montagem do evento demanda pouca energia, e também não há desperdício de material, visto que é tudo digital", salienta Vinicius.

"Se nós fizéssemos uma experiência com objetos físicos, teríamos que limitar conforme o espaço. Mas, com as projeções, nossos espaços são 100% customizáveis", acentua o diretor. Diettrich ressalta que a escolha das obras foi de acordo com o que seria mais interessante para o público, conforme seleção dos curadores. O tempo sugerido para a visitação de cada sessão fica em torno de uma hora. "Tu acabas se tornando o diretor do conteúdo, a experiência é não linear, cada um faz o trajeto conforme a preferência individual mesmo", explica. Considera-se que uma hora seja o suficiente, pois apesar de ser um evento 360°, as pessoas só tem um ponto focal por vez.

A ideia da Multiverso é cada vez mais variar as suas exposições, além de rotacionar entre as cidades. Vinicius conta que estão pensando em trazer mais conteúdos para o público infantil e também sobre filmes e personagens, como Jurassic Park e a personagem Hello Kitty. No espaço da Multiverso em São Paulo foi realizada uma exposição baseada no MasterChef, programa de competição culinária da televisão. A empresa também está estudando a adição de cenários físicos para as experiências imersivas. A exposição Da Vinci & Michelangelo - As Farpas do Renascimento deve acontecer no Cais Embarcadero por pelo menos um mês, até o final de fevereiro.