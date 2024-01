Bancários sobem ao palco do Teatro CIEE

Como o próprio nome sugere, a peça teatral Banco não dá bom dia traz para o palco do Teatro CIEE (rua Dom Pedro II, 861), nesta quarta-feira, às 20h, as relações entre pessoas, pois são elas que movem as engrenagens das instituições. Criada por um grupo de bancários, a encenação busca ser representativa da realidade bancária e mostra a trajetória de ativistas que saíram de suas pacatas vidas para o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região. Ingressos estão esgotados. Seus personagens são pessoas, famílias, que tem suas vidas atravessadas pelas relações interpessoais, pelas vivências profissionais e seu cotidiano e pela própria história do Brasil, pano de fundo para a encenação. O espetáculo retrata as lutas por melhoras nas condições de trabalho desta categoria, que sofre as agruras das modernas tecnologias e dos caminhos do mercado, e que enfrenta resistência, violências e luta para ter dignidade e estabilidade.

Lu Barros canta o amor no Ocidente

Banho de Amar é um show autoral que celebra os 25 anos da carreira artística de Lu Barros. Trata-se de uma viagem musical que parte da imensidão azul do mar rumo ao infinito sentir humano, passando pelo cotidiano, profundo ou raso, de amar. O evento acontece nesta quinta-feira, às 21h30min, no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00. A direção musical é de Claudio Veiga, multi instrumentista que promove as releituras rítmicas variadas pretendidas para as composições da artista, contando com Filipe Narcizo no contrabaixo, Cesar Audi na bateria, e intervenções de Elaine Regina, com libras, performances e vocais.

A coleção de sentimentos de Elis Regina