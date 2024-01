Show Banho de Amar de Lu Barros acontece nesta quinta no Ocidente

Banho de Amar é um show autoral que celebra os 25 anos da carreira artística de Lu Barros. Trata-se de uma viagem musical que parte da imensidão azul do mar rumo ao infinito sentir humano, passando pelo cotidiano, profundo ou raso, de Amar. O evento acontece nesta quinta-feira (25), às 21h30min, no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos à venda na plataforma Sympla é um show autoral que celebra os 25 anos da carreira artística de. Trata-se de uma viagem musical que parte da imensidão azul do mar rumo ao infinito sentir humano, passando pelo cotidiano, profundo ou raso, de Amar. O evento acontece nesta quinta-feira (25), às 21h30min, no(avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos à venda na plataforma, a partir de R$ 25,00.

A direção musical é de Claudio Veiga, multi instrumentista que promove as releituras rítmicas variadas pretendidas para as composições da artista, contando com Filipe Narcizo no contrabaixo, Cesar Audi na bateria, e intervenções de Elaine Regina, com libras, performances e vocais.

Lu Barros agrega à música, em todas as apresentações, artes variadas em participações de convidados muito especiais. Nesta edição reveillon, traz Carla Menegaz e Laco Guimarães (rezo e dança), Ester Fabiana (pintura ao vivo), Mario Pirata (poesia), Susie Prunes (cerâmica), além de DJ Kafu, Lico Silveira, Mariana Stedele, Pramit e Sirilo da Fusão com intervenções musicais.