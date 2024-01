Porto Verão Alegre também movimenta a Região Metropolitana com espetáculos infantis, comédias e dramas realizados nos teatros do Sesc, com preços a partir de R$ 19,80. Todas as informações sobre as encenações estão Em sua edição comemorativa de 25 anos, o festival multiculturaltambém movimenta a Região Metropolitana com espetáculos infantis, comédias e dramas realizados nos teatros do Sesc, com preços a partir de R$ 19,80. Todas as informações sobre as encenações estão no site do Porto Verão Alegre

O Teatro Sesc Canoas (avenida Guilherme Shell, 5.340) será palco de cinco peças. A primeira é Velha D+, na quarta-feira (24) às 20h. Depois, o espetáculo infantil Baile das Letrinhas no sábado (27) e domingo (28), às 16h. A peça PQ Casamos?! acontece no dia 30 de janeiro, às 20h, e contará com intérprete de Libras e audiodescrição. Curiosa Mente - Do Fim do Mundo ao Começo terá sessão no dia 1º de fevereiro, às 20h. Ainda para as crianças, Lúcia e o Navio Espaçonave terá apresentações em 2 e 3 de fevereiro, às 16h.

No Teatro Sesc Gravataí (rua Anápio Gomes, 1.241) haverá duas opções para se divertir, sempre às 20h. No dia 30 de janeiro, a atração será Os Causos do Guri de Uruguaiana, um espetáculo que está há mais de dez anos em cartaz. No dia 1º de fevereiro, será possível conferir outro sucesso de público: Gratiluz, peça que esgotou dez sessões no Porto Verão Alegre 2023. A apresentação contará com intérprete de Libras e audiodescrição.