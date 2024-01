Peça Banco não dá bom dia chega ao palco do Teatro Ciee na quarta

Como o próprio nome sugere, a peça teatral Banco não dá bom dia traz para o palco do Teatro Ciee (rua Dom Pedro II, 861), nesta quarta-feira (24) às 20h, as relações entre pessoas, pois são elas que movem as engrenagens das instituições. Criada por um grupo de bancários, a encenação busca ser representativa da realidade bancária e mostra a trajetória de ativistas que saíram de suas pacatas vidas para o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região. Ingressos estão esgotados.

Seus personagens são pessoas, famílias, que tem suas vidas atravessadas pelas relações interpessoais, pelas vivências profissionais e seu cotidiano e pela própria história do Brasil, pano de fundo para a encenação.

O espetáculo retrata as lutas por melhoras nas condições de trabalho desta categoria, que sofre as agruras das modernas tecnologias e dos caminhos do mercado, e que enfrenta resistência, violências e luta para ter dignidade e estabilidade no emprego.