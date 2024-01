Nova exposição de Karen Axelrud está disponível no Paço Municipal

Movimento permanente da matéria é o título da nova exposição de Karen Axelrud no Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). Na antiga sede da Prefeitura de Porto Alegre, transformada em museu de arte, serão apresentados trabalhos em técnicas diversas como pinturas sobre tela, recortes e pintura sobre papel, além de objetos modelados pela artista. O acesso é gratuito, e a mostra fica disponível até 1º de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As obras são do período entre 2019 e 2021, seleção que pretende aproximar o público do processo criativo de Karen, das mudanças em sua produção e do caráter experimental vivenciado em seu ateliê.

Karen Axelrud é pós-graduada em Artes Visuais pela Universidade Feevale e formada em arquitetura e urbanismo pela Ufrgs. Interessada em abstração, transita entre técnicas usando geometria e sistemas como base no trabalho artístico. Vive e desenvolve seu trabalho artístico em Porto Alegre.