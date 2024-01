Espetáculo que faz homenagem ao cantor Renato Russo acontece no final de semana

Um espetáculo que faz homenagem ao cantor Renato Russo acontece neste final de semana, como parte do festival Porto Verão Alegre. Por Enquanto, R.Russo realiza uma homenagem ao cantor da Legião Urbana e será apresentado no sábado (20) e no domingo (21), às 20h30min, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ingressos à venda no site do festival, a partir de R$ 30,00.