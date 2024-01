Reunindo imagens de 90 fotógrafos de diversos estados do Brasil e países da Europa, a

6ª Street Expo Photo

segue até o dia 29 de fevereiro, no Pier da Usina do Gasômetro (Largo do Trabalho, 46). O evento homenageia o grande mestre da fotografia gaúcha, Luiz Carlos Felizardo, considerado pela Funarte um dos maiores fotógrafos brasileiros paisagistas de todos os tempos, sendo referência na fotografia gaúcha. A coletiva é composta por 16 grandes painéis que incluem obras de mestres da fotografia, ao lado de fotógrafos amadores e iniciantes, trazendo mais visibilidade para a interminável paixão do desenhar com luz e sombra. Traz representantes do Rio Grande do Sul, da Bahia e Minas Gerais e do exterior, da França e Portugal. Ao alcance de todos, a nova galeria a céu aberto da cidade foi inaugurada em setembro, com a mostra ANI , que registrou a vida selvagem na ótica de quatro fotógrafos.

Morreu nesta quinta-feira o saxofonista Rudeimar Soares Teixeira, conhecido pelo nome artístico

Teixeira de Manaus

e precursor do beiradão, estilo de música instrumental da Amazônia. Ele tinha 79 anos e estava internado na capital amazonense desde dezembro para tratar um tumor na hipófise. Sucesso de vendas nos anos 1980, Teixeira de Manaus transformou a música dos beiradões, como são chamadas as festas às margens dos rios no estado do Amazonas, em gênero próprio, com sua mistura de jazz, forró e ritmos caribenhos com pequenos refrões. Ao longo da carreira, Teixeira de Manaus buscou resgatar o que considerava a raiz musical amazonense, inspirando artistas e bandas da região, que mais tarde se apropriaram do termo.

Inspirada na música Abbracciati, da cantora e compositora italiana Marcella Bella, a multiartista

Rhubia Sandryne

lança a segunda música autoral, Abrazarte, na sexta-feira, nas principais plataformas digitais de streaming. Abrazarte, de Rhubia, foi composta ainda no final dos anos 1980 e expõe a história de um relacionamento de forma positiva, simples e romântica. "A única palavra que eu entendia nessa época, em italiano, era o título da música, e me tocava forte a emoção que a melodia me transmitia. Foi nessa vibração que compus Abrazarte, meu quarto single e minha segunda música autoral", recorda Rhubia Sandryne. A produção artística e melodia da música são assinadas por Tiago Ferraz.