Street Expo Photo é atração no Pier do Gasômetro até o final de fevereiro

A 6ª Street Expo Photo segue reunindo imagens de 90 fotógrafos de diversos estados do Brasil e países da Europa, até o dia 29 de fevereiro, no Pier da Usina do Gasômetro (Largo do Trabalho, 46). O evento homenageia o grande mestre da fotografia gaúcha, Luiz Carlos Felizardo, considerado pela Funarte um dos maiores fotógrafos brasileiros paisagistas de todos os tempos, sendo referência na fotografia gaúcha.

A coletiva é composta por 16 grandes painéis de mestres que são ícones da arte da fotografia. E também trabalhos de fotógrafos amadores, profissionais e iniciantes, trazendo mais visibilidade para a interminável paixão do desenhar com luz e sombra. Traz ainda representantes do Rio Grande do Sul, da Bahia e Minas Gerais e do exterior, da França e Portugal.

Ao alcance de todos, a nova galeria a céu aberto da cidade foi inaugurada em setembro, com a mostra ANI+, que registrou a vida selvagem na ótica de quatro fotógrafos.