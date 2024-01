Quadros de Picasso e Chagall no valor de R$ 4,4 milhões roubados há 14 anos são encontrados

Duas pinturas, uma do pintor espanhol Pablo Picasso e outra do artista belaruso-francês Marc Chagall, roubadas em 2010 em Israel, foram localizadas em um porão na cidade belga de Antuérpia.De acordo com a imprensa local, tratam-se das telas A Cabeça, de Picasso, e O Homem em Oração, de Chagall. As obras estão avaliadas em cerca de R$ 4, 4 milhões (US$ 900 mil).Roubados em fevereiro de 2010 de um colecionador de arte de Tel Aviv, os quadros foram localizadas na semana passada após uma investigação realizada pela polícia judiciária federal em Namur, na região da Valônia.A investigação começou no final de 2022, quando a Polícia Judiciária foi informada que um morador de Namur tinha colocado à venda as duas obras. As investigações desencadeadas ao longo de 2023 levaram à conclusão de que as obras estavam em posse do suspeito e que ele as poderia guardar em sua casa ou na de um familiar.Mas só na quarta-feira, 17, que a Polícia Judiciária de Namur procedeu a duas buscas, a pedido do juiz de instrução, na casa do principal suspeito.Na casa do homem, que está detido, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, mas não as pinturas. Embora ele tenha confessado que as tinha, a princípio não quis dizer onde elas estavam.Por fim, as pinturas foram encontradas em um porão da cidade portuária de Antuérpia, na região da Flandres. Elas estavam especialmente acondicionadas, em perfeito estado e até com as molduras originais.