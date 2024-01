Sesc Alberto Bins lança edital de ocupação do teatro para ensaios

(avenida Alberto Bins, 665) está com edital aberto para a ocupação de seu teatro para a realização de ensaios por grupos de linguagens artísticas. A modalidade de ocupação é inédita no espaço cultural e os. Interessados em encaminhar seus projetos para análise têm até o dia 26 de janeiro para apresentá-los através do e-mail [email protected] , com o assunto "Ocupação Teatro do SESC ENSAIO".

Na correspondência, devem constar nome do grupo e dos profissionais, com DRT e currículo, linguagem artística, turno desejado, razão social, nome fantasia e CNPJ da empresa que será cadastrada para o contrato, bem como nome do responsável legal, seu CPF e telefone. O edital completo, com todos os detalhes, pode ser acessado no. O, no perfil do Instagram @sescalbertobins.