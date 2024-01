Espetáculo em homenagem a banda Queen é destaque deste final de semana

Desde a última segunda-feira (15) Pelotas respira música com os cursos e as dezenas de apresentações artísticas do 12º Festival Internacional Sesc de Música. Neste sábado (20), em um palco montado na beira da Praia do Laranjal, o destaque é o espetáculo Especial Queen, realizado pela Orquestra da Ulbra e o Vocal Takt. Com regência de Tiago Flores e arranjos assinados por Iuri Corrêa, a atração gratuita tem início às 20h.

Sucessos eternos como Under Pressure, We are the Champions e Somebody to Love vão embalar o público, que, como em todos os demais shows da programação, poderá prestigiar a apresentação gratuitamente.