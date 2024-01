Ecarta Musical recebe Maurilio e Nina Fola neste sábado

Maurilio e Nina Fola se encontram em uma fusão de músicas autorais, misturando instrumentos de cordas e percussão na apresentação do projeto Ecarta Musical, na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943) neste sábado (20), às 18h, com entrada franca e transmissão pelo YouTube Os cantores e compositoresse encontram em uma fusão de músicas autorais, misturando instrumentos de cordas e percussão na apresentação do projeto, na(avenida João Pessoa, 943) neste sábado (20), às 18h, com entrada franca e transmissão pelo

No show Juntos, a dupla traz as regionalidades musicais de suas trajetórias. Nina Fola é percussionista, cantora e compositora. Utiliza o tambor e o canto como meios sonoros para tratar da realidade negra, feminina e ancestral. No que chama de seu artivismo, soma sua postura social e política ao seu fazer artístico, conectado ao formular intelectual como socióloga.

O multiartista Maurilio tem seu foco principal na música e no cinema. É filho de migrantes nordestinos, criado em São Paulo e radicado no Rio Grande do Sul há 21 anos. Começou sua incursão na música no Centro de Música Walkíria Lima, em Macapá, migrando depois para o extremo sul, onde foi aluno no Instituto de Belas Artes, em Bagé, atuando na orquestra do conservatório.