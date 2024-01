Temporal afeta espaços públicos e altera programação no Porto Verão Alegre

O temporal da noite desta terça-feira (16) causou diversos estragos e prejuízos a equipamentos culturais em Porto Alegre. Os fortes ventos derrubaram uma árvore de grande porte na área do Museu Joaquim Felizardo, no bairro Cidade Baixa, e por isso, o local permaneceu fechado à visitação pública no decorrer desta quarta-feira (17). No bairro Menino Deus, o Centro Municipal de Cultura (CMC) - onde funcionam a Sala Álvaro Moreyra, o Teatro Renascença, o Atelier Livre e a Biblioteca Pública Municipal - também permaneceu fechado nesta quarta, porque a água da chuva provocou inundação no porão e entrou no saguão de entrada do prédio, o que impede a circulação de pessoas.

No momento da tempestade, em torno das 21h30min desta terça-feira, ocorria a estreia do espetáculo Sangue e Pudins, no palco do Teatro Renascença. Durante a peça, chegou a chover em parte da plateia e no meio do palco. Além da invasão da água no saguão, ainda ocorreu queda de parte do teto do CMC. Por conta disso, a segunda apresentação da montagem dirigida por Luciano Alabarse, que ocorreria (dentro da programação do 25º Festival Porto Verão Alegre) nesta quarta-feira (17), às 20h30min, foi cancelada.

Em razão do transtorno causado em toda a cidade pelas fortes chuvas, a produção do Porto Verão Alegre informou o cancelamento das sessões de outros espetáculos previstos para a noite desta quarta: Áporo (Teatro CIEE-RS Banrisul); Danadões (Casa de Espetáculos); A mala da minha sogra! (Sala Álvaro Moreyra); Programa do Guri - O Auditório mais bagual do Rio Grande (Teatro Amrigs) e Terra sem Mapa (Zona Cultural). Os ingressos antecipados poderão ter seus valores restituídos. Há, ainda, a opção de troca de ingressos para outras sessões dos mesmos espetáculos, cujas próximas datas podem ser conferidas no site do Festival.

Também o Museu de Artes de Porto Alegre, no prédio do Paço Municipal, no Centro Histórico, permaneceu com as portas fechadas ao público nesta quarta-feira. O secretário Henry Ventura esteve nas instalações afetadas e solicitou providências imediatas junto a outros órgãos do Município para a solução dos problemas. No entanto, a retomada das atividades culturais depende da volta da energia elétrica, de responsabilidade da CEEE Equatorial.