O Carnaval das Batucas vai reunir uma legião de mulheres para tocar neste sábado

Neste ano que entra, o Carnaval das Batucas será num espaço de samba, referência de carnaval, de bloco e escola: a Banda Saldanha (avenida Padre Cacique, 1.355). Neste sábado (20), às 17h, as gurias se reúnem para tocar, cantar e dançar e convidam todo mundo pra participar dessa grande folia. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20,00 na plataforma Sympla

Em muitos momentos vai rolar a união de turmas: percussão com grupo vocal, vocal com pandeiros, e ainda as gurias da dança fazendo intervenções. E pra completar, o evento terá feirinha com roupas e acessórios, além de comidas selecionadas. Para fechar tudo isso com chave de ouro, o evento segue com uma roda de samba com as gurias do Samba de Rainhas.

Reunindo as turmas de percussão, grupo vocal, pandeiro e dança, em blocos de apresentações, Biba Meira e Julia Pianta, idealizadoras, regentes e gestoras das Batucas, estarão acompanhadas por uma equipe de mulheres na organização desse evento, como Raquel Pianta e Madalena Rasslan, responsáveis pelo grupo vocal, e Mari Duarte, professora da dança.