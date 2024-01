Izmália e banda apresentam Especial Rita Lee nesta quinta

Izmália se apresenta no clássico Sgt. Peppers (rua Quintino Bocaíuva, 256), nesta quinta-feira (18), às 21h30min. O Especial Rita Lee é uma homenagem à rainha suprema do rock brasileiro, a partir da interpretação e personalidade de Izmália, uma das principais vozes femininas do rock gaúcho. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla Para continuar as comemorações de seus 25 anos de carreira,se apresenta no clássico(rua Quintino Bocaíuva, 256), nesta quinta-feira (18), às 21h30min. Oé uma homenagem à rainha suprema do rock brasileiro, a partir da interpretação e personalidade de Izmália, uma das principais vozes femininas do rock gaúcho. Os ingressos podem ser adquiridos no, por R$ 30,00.

Sucessos como Chega Mais, Agora Só Falta Você, Lança Perfume e outros hits inesquecíveis de Rita não ficam de fora do repertório. A banda traz a pegada dançante e rock'n'roll, mostrando a influência que a grande diva deixou no cenário brasileiro e internacional. Izmália ainda reserva um bloquinho do show para apresentar algumas de suas canções autorais, atendendo pedido dos fãs.