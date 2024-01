Exposição Sinta-se em Gaza - As charges te levam lá entra em exposição

Começou nesta semana a exposição Sinta-se em Gaza - As charges te levam lá, no Clube de Cultura (rua Ramiro Barcelos, 1.853), iniciativa do jornal GRIFO e da GRAFAR, entidade que congrega artistas gráficos do Rio Grande do Sul. São 50 cartuns sobre a guerra na Faixa de Gaza e sua relação com a geopolítica internacional, além de frases publicadas na seção Entrevero do jornal.

Entre os 20 cartunistas estão os gaúchos Edgar Vasques, Santiago, Hals, Lu Vieira, o carioca Miguel Paiva e material enviado da China, Turquia, Argentina, Irã e Cuba. “É o compromisso dos grifonianos contra o genocídio em andamento e a defesa do estado palestino”, diz Celso Schröder, um dos editores do GRIFO.

A exposição vai até 29 de fevereiro e tem apoio da Associação Cultural José Martí do RS, do Clube de Cultura e Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal), e curadoria de Marco Schuster.