Programação do Porto Verão Alegre tem oficinas de artes plásticas, atuação e acessibilidade

As atrações do Porto Verão Alegre vão muito além do teatro e da música. Entre as mais de 140 atrações do festival, há opções de atividades para quem quer participar de novas experiências e desenvolver novas habilidades nos meses de janeiro e fevereiro. Para quem quer teatro na prática, haverá uma oficina de atuação ministrada pelo ator Zé Adão Barbosa, no sábado (20) na Casa de Teatro (avenida Cristóvão Colombo, 400), das 14h às 17h, ensinando técnicas de concentração, voz, memória, sensibilização, expressão corporal, improvisação e criação para iniciados e não iniciados a partir de 14 anos. As inscrições custam R$ 100,00.

Instituto Ling (rua João Caetano, 440), haverá duas edições da oficina Rabiscos neste sábado (20) com orientação do artista visual Wagner Costa. A atividade acontece às 15h e utiliza papel pardo em generosas dimensões e vibrantes bastões de giz de cera. Já a edição exclusiva para os adultos ocorre às 20h e integra design, música e arte, envolvendo a presença de um modelo vivo vestido com malha de dança, proporcionando um momento de contemplação do corpo. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site No(rua João Caetano, 440), haverá duas edições da oficinaneste sábado (20) com orientação do artista visual Wagner Costa. A atividade acontece às 15h e utiliza papel pardo em. Já a edição exclusiva para os adultos ocorre às 20h e integra design, música e arte, envolvendo a presença de um modelo vivo vestido com malha de dança, proporcionando um momento de contemplação do corpo. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos no