Revivendo a obra de Paulo Porcella

Os temas mais recorrentes da obra de Paulo Porcella, precursor do uso de tinta acrícila sobre tela no Rio Grande do Sul, podem ser conferidos na mostra Porcella 88, em cartaz na Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647). A exposição, que tem curadoria da especialista em Museologia, Memória e Patrimônio, Helenice Porcella, está aberta para visitação até o dia 29 de fevereiro, de segunda a sexta-feira das 9h30min às 18h30min. São 21 pinturas, desenvolvidas no decorrer dos 64 anos de carreira do artista visual gaúcho, que podem também ser adquiridas no local.

Nascido em 1936, em Passo Fundo, Porcella é graduado em Artes Plásticas, Desenho e Pintura, na escola de artes da Ufrgs e pós-graduado em Artes Plásticas Suportes Científicos e Práxis pela Pucrs. Desenvolveu sua atividade profissional desde 1962, através de cursos, palestras, exposições individuais e coletivas no Brasil e exterior. Ao longo de sua trajetória, também foi docente de universidades em São Leopoldo, Novo Hamburgo e Cachoeira do Sul, atuou como professor e diretor do Atelier Livre de Porto Alegre, e, em 2005, recebeu a Comenda Pedro Weingartner, concedida pela Câmara Municipal, distinguindo sua obra e sua contribuição para as artes visuais do Estado. Ainda foi laureado pela Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris, França, com a Médaille de Vermeil, no Pavillon Dauphine, e participou da Exposição na Galerie Philippe Gelot, também na capital francesa.

Pintor, gravurista e muralista, aos 88 anos, o artista segue produzindo. "Ele desenha desde criança, mas se profissionalizou a partir de 1960. Antes disso, estudou pintura com Ado Malagoli, pintura mural com Aldo Locatelli, e cursou Técnicas de Desenho com Luiz Solari, na Ufrgs", conta a curadora. Filha de Porcella, Helenice também é artista visual, produtora cultural e arte educadora. Ela conta que fez Museologia para administrar o acervo do pai, em 2006. "Ele sempre foi muito organizado e sempre guardou ao menos um exemplar de todas as séries que criou. Mas chegou um momento em que era preciso cuidar adequadamente desta reserva técnica", explica. Ao todo, são mais de 200 peças distintas, de desenhos, gravuras e pinturas sobre papel, tela e cerâmica.

"Para esta exposição, reuni obras com os temas mais emblemáticos e conhecidos do público (as figuras humanas e as paisagens urbanas e rurais), revisitando com o olhar do tempo os lugares e temáticas por onde ele passou", destaca Helenice. Quem visitar essa mostra comemorativa, irá se deparar com as séries Vitrines, Elas por Elas, Miradas de Espanha e Fazenda Triângulo - todos trabalhos feitos com pigmento acrílico - alguns inéditos, nunca expostos. "Busquei dar um sentido na reunião das obras mais significativas, inclusive desconstruíndo o discurso de algumas, como por exemplo as que envolvem figuras femininas, que ora aparece mais sensualizada, ora oculta, dentro de um cenário mais fantasioso, de máscaras, esconderijos e sutilezas", sinaliza a curadora.

Quando o tema são paisagens campestres, segundo Helenice, a poesia está na memória afetiva do campo, onde a figura humana está ausente, mas há os indícios da passagem de alguém, com elementos como cela, cerca, galpão. "Quando ele pinta o campo, prevalece o silêncio, a solidão. Já no caso das paisagens urbanas - muitas retratando a Espanha, com monumentos e palácios -, apesar de também não apresentar a figura humana, é possível sentir a vida e a vibração da cidade", revela. "É tudo muito bonito, póético. Ele é um exímio pintor, ainda que, ao meu ver, ele seja um grande desenhista que optou pela pintura."

Fã declarada da obra de Porcella, Helenice avalia que toda a geração do artista "é incrível". "Às vezes me pergunto porque é tão difícil a visibilidade desses nomes no mundo contemporâneo. Estou muito feliz com a possibilidade de ele poder ser prestigiado novamente", observa.