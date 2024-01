Novas Comédias dessa (e da outra) Vida retorna ao Porto Verão Alegre 2024

Sucesso em sua estreia na edição de 2023 do Porto Verão Alegre, a peça Novas Comédias dessa (e da outra) Vida retorna ao palco do festival com muitas novidades. O espetáculo terá apresentação única na sexta-feira (19), às 20h30min, no Teatro Bruno Kiefer, no 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos pelo site do festival, a partir de R$ 40,00.