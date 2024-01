Emmy consagra 'Succession', 'O Urso' e 'Treta'; veja os vencedores

Depois de um atraso de quatro meses, a Academia de Televisão dos Estados Unidos enfim premiou, nesta segunda-feira (15), os melhores das telinhas com o Primetime Emmy, mais cobiçado troféu norte-americano dedicado a séries.

Sem grandes surpresas, a festa foi de "Succession", que arrematou seis das estatuetas da noite, incluindo a de melhor série de drama, pela temporada que pôs um fim às disputas da bilionária família Roy, e de "O Urso", que dominou em comédia com dez vitórias e quebrou o recorde de comédia mais premiada numa só edição, que antes pertencia a "Schitt's Creek", com nove. Em minissérie ou filme para a TV, "Treta" também dominou, com oito estatuetas.

O pódio reforçou uma sensação já comum no Emmy, a de que os votantes viram todos as mesmas séries. A trinca, afinal, dominou o que importava e, neste ano, esse monopólio pareceu um pouco mais forte do que o habitual, principalmente depois de o Globo de Ouro ter feito algo semelhante na semana passada

O domínio de "Treta" serviu de consolação para a Netflix depois de os sucessos "The Crown" e "Wandinha" serem preteridos em drama e comédia, respectivamente - a trama sobre a realeza, que venceu a categoria principal há três anos, tem mais uma chance em setembro, por sua temporada derradeira.

"The Crown", aliás, ilustra bem o estranhamento inerente a esta 75ª edição do Emmy. Com as greves de roteiristas e atores que tomaram Hollywood no ano passado, impedindo que astros divulgassem seus trabalhos por bons meses, a premiação precisou ser reagendada e saiu de sua tradicional data de setembro para este janeiro em que as listas parecem obsoletas.

O drama monárquico concorreu por uma leva de episódios lançada em novembro de 2022, enquanto a grande ameaça a "Succession", na principal categoria da noite, era "The White Lotus", que levou o público às águas cristalinas de Taormina no ainda mais longínquo outubro de 2022.

Na prática, a festa que tomou Los Angeles nesta segunda foi a do Emmy de 2023, e uma outra edição do prêmio, esta de 2024 mesmo, deve acontecer no segundo semestre, sem dar muito respiro para as grifes que vestem os indicados.

Já premiada como melhor drama por sua segunda e terceira temporadas, "Succession" ainda levou as estatuetas de direção, roteiro e ator, para Kieran Culkin, atriz, para Sarah Snook, e ator coadjuvante, para Matthew Macfadyen.

Nestas últimas categorias, era a grande favorita, e competia ou consigo mesma ou com a colega de emissora "The White Lotus" - as duas produções da HBO dominaram a seção dramática de atuação, com 18 das 28 indicações.

Aí estavam as disputas mais difíceis da noite, numa verdadeira coleção de trabalhos memoráveis. Vale lembrar o poderoso quinteto da antologia, indicada em atriz coadjuvante nas figuras de Aubrey Plaza, Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco, Meghann Fahy e Jennifer Coolidge - esta, a vencedora, agradeceu aos "gays malvados" em seu discurso.

A comemoração só não foi maior para "Succession" porque outra colega de emissora, "The Last of Us", havia saído na frente com oito troféus no Creative Arts Emmy, ala mais técnica da premiação, que anunciou seus vitoriosos na semana passada. Com seus zumbis fúngicos e cidades devastadas, a obra brilhou em categorias como efeitos especiais e maquiagem.

Já em comédia, a disputa parecia mais acirrada. Mas se "Succession" deu seu adeus em grande estilo, o mesmo não pode ser dito de "Ted Lasso". Depois de vencer em série do gênero em 2021 e 2022, a produção do Apple TV+ chegou ao fim vendo sua última possibilidade de vitória indo parar nas mãos de "O Urso".

A queridinha da vez arrematou ainda direção, roteiro e ator, para Jeremy Allen White, atriz coadjuvante, para Ayo Edebiri, e ator coadjuvante, para Ebon Moss-Bachrach. Fora das cozinhas, Quinta Brunson foi eleita melhor atriz, por "Abbott Elementary".

"Treta", além do prêmio de melhor minissérie, levou também direção, roteiro e ator, para Steven Yeun, e atriz, para Ali Wong. Niecey Nash-Betts, atriz coadjuvante de "Dahmer: Um Canibal Americano", e Paul Walter Hauser, coadjuvante de "Black Bird", completam a lista de premiados do formato.

Em termos de cerimônia, a Academia de Televisão preferiu ignorar as greves que a afugentaram do mês de setembro. Anthony Anderson, ator e produtor de "Black-ish", foi o apresentador e, com tiradas mais sagazes, ajudou a aplacar o temor que assombra a indústria desde que o Globo de Ouro constrangeu seus convidados com as piadas ofensivas do comediante Jo Koy.

Fechando os premiados da noite, série e roteiro de variedades foram para Last Week Tonight with John Oliver; reality de competição, para RuPaul's Drag Race; talk show, para The Daily Show with Trevor Noah, e especial de variedades, para Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium. Com o troféu, Elton John entrou para o seleto clube Egot, acumulando vitórias no Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Confira, abaixo, a lista completa de vencedores do Emmy (Os premiados são o primeiro da lista):

Série dramática

"Succession" (HBO Max)

"Andor" (Disney+)

"Better Call Saul" (Netflix)

"The Crown" (Netflix)

"A Casa do Dragão" (HBO Max)

"The Last of Us" (HBO Max)

"The White Lotus" (HBO Max)

"Yellowjackets" (Paramount+)



Ator em série dramática

Kieran Culkin, "Succession"

Jeff Bridges, "The Old Man" (Star+)

Brian Cox, "Succession"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Jeremy Strong, "Succession"



Atriz em série dramática

Sarah Snook, "Succession"

Sharon Horgan, "Mal de Família" (Apple TV+)

Melanie Lynskey, "Yellowjackets"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale" (Paramount+)

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "A Diplomata" (Netflix)



Ator coadjuvante em série dramática

Matthew Macfadyen, "Succession"

F. Murray Abraham, "The White Lotus"

Nicholas Braun, "Succession"

Michael Imperioli, "The White Lotus"

Theo James, "The White Lotus"

Will Sharpe, "The White Lotus"

Alan Ruck, "Succession"

Alexander Skarsgard, "Succession"



Atriz coadjuvante em série dramática

Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Rhea Seehorn, "Better Call Saul"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

J. Smith-Cameron, "Succession"

Meghann Fahy, "The White Lotus"

Sabrina Impacciatore, "The White Lotus"

Aubrey Plaza, "The White Lotus"

Simona Tabasco, "The White Lotus"



Melhor direção em série dramática

"Connor's Wedding" ("Succession")

"Rix Road" ("Andor")

"The Prick" ("Mal de Família")

"Long, Long Time" ("The Last of Us")

"America Decides" ("Succession")

"Living+" ("Succession")

"Arrivederci" ("The White Lotus")



Melhor roteiro em série dramática

"Connor's Wedding" ("Succession")

"One Way Out" ("Andor")

"The Prick" ("Mal de Família")

"Point and Shoot" ("Better Call Saul")

"Saul Gone" ("Better Call Saul")

"Long, Long Time" ("The Last of Us")

"Arrivederci" ("The White Lotus")



Série de comédia

"O Urso" (Star+)

"Abbott Elementary" (Star+)

"Barry" (HBO Max)

"Na Mira do Júri" (Prime Video)

"Maravilhosa Sra. Maisel" (Prime Video)

"Only Murders in the Building" (Star+)

"Ted Lasso" (Apple TV+)

"Wandinha" (Netflix)



Ator em série de comédia

Jeremy Allen White, "O Urso"

Bill Hader, "Barry"

Jason Segel, "Falando a Real" (Apple TV+)

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"



Atriz em série de comédia

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Christina Applegate, "Disque Amiga para Matar" (Netflix)

Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel"

Natasha Lyonne, "Poker Face" (Universal+ Brasil)

Jenna Ortega, "Wandinha"



Ator coadjuvante em série de comédia

Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"

Anthony Carrigan, "Barry"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Henry Winkler, "Barry"

Phil Dunster, "Ted Lasso"

James Marsden, "Na Mira do Júri"



Atriz coadjuvante em série de comédia

Ayo Edebiri, "O Urso"

Alex Borstein, "Maravilhosa Sra. Maisel"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Jessica Williams, "Falando a Real"

Juno Temple, "Ted Lasso"



Melhor direção de série de comédia

"Review" ("O Urso")

"wow" ("Barry")

"Four Minutes" ("Maravilhosa Sra. Maisel")

"Don't Touch My Hair" ("The Ms. Pat Show")

"So Long Farewell" ("Ted Lasso")

"Wednesday's Child Is Full of Woe" ("Wandinha")



Melhor roteiro de série de comédia

"System" ("O Urso")

"wow" ("Barry")

"Ineffective Assistance" ("Na Mira do Júri")

"Cary and Brooke Go to an Aids Play" ("The Other Two")

"So Long Farewell" ("Ted Lasso")



Minissérie

"Treta" (Netflix)

"Dahmer: Um Canibal Americano" (Netflix)

"Daisy Jones & the Six" (Prime Video)

"A Nova Vida de Toby" (Star+)

"Obi-Wan Kenobi" (Disney+)



Filme para TV

"Weird: The Al Yankovic Story" (inédito no Brasil)

"Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" (inédito no Brasil)

"Fire Island" (Star+)

"Abracadabra 2" (Disney+)

"O Predador: A Caçada" (Star+)



Ator em minissérie ou filme para TV

Steven Yeun, "Treta"

Taron Egerton, "Black Bird" (Apple TV+)

Kumail Nanjiani, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução" (Star+)

Evan Peters, "Dahmer: Um Canibal Americano"

Daniel Radcliffe, "Weird: The Al Yankovic Story"

Michael Shannon, "George & Tammy" (Paramount+)



Atriz em minissérie ou filme para TV

Ali Wong, "Treta"

Lizzy Caplan, "A Nova Vida de Toby"

Jessica Chastain, "George & Tammy"

Kathryn Hahn, "As Pequenas Coisas da Vida" (Star+)

Dominique Fishback, "Enxame" (Prime Video)

Riley Keough, "Daisy Jones & the Six"



Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Paul Walter Hauser, "Black Bird"

Murray Bartlett, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"

Richard Jenkins, "Dahmer: Um Canibal Americano"

Ray Liotta, "Black Bird"

Jesse Plemons, "Amor e Morte" (HBO Max)

Joseph Lee, "Treta"

Young Mazino, "Treta"



Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Niecey Nash-Betts, "Dahmer: Um Canibal Americano"

Annaleigh Ashford, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"

Maria Bello, "Treta"

Claire Danes, "A Nova Vida de Toby"

Juliette Lewis, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"

Camila Morrone, "Daisy Jones & the Six"

Merritt Wever, "As Pequenas Coisas da Vida"



Melhor direção em minissérie ou filme para TV

"Figures of Light" ("Treta")

"The Great Fabricator" ("Treta")

"Bad Meat" ("Dahmer: Um Canibal Americano")

"Silenced" ("Dahmer: Um Canibal Americano")

"Me-Time" ("A Nova Vida de Toby")

"O Predador: A Caçada"



Melhor roteiro em minissérie ou filme para TV

"The Birds Don't Sing, They Screech in Pain" ("Treta")

"Fire Island"

"Me-Time" ("A Nova Vida de Toby")

"O Predador: A Caçada"

"Stung" ("Enxame")

"Weird: The Al Yankovic Story"



Melhor programa de competição

RuPaul's Drag Race (Paramount+)

"The Amazing Race" (inédito no Brasil)

"Survivor" (inédito no Brasil)

Top Chef (inédito no Brasil)

The Voice (inédito no Brasil)



Melhor talk show

The Daily Show with Trevor Noah (inédito no Brasil)

Jimmy Kimmel Live! (inédito no Brasil)

Late Night with Seth Meyers (inédito no Brasil)

The Late Show with Stephen Colbert (inédito no Brasil)

The Problem with Jon Stewart (Apple TV+)



Melhor programa de variedades ao vivo

Elton John: O Show da Despedida (Disney+)

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna

"Chris Rock: Indignação Seletiva" (Netflix)

Oscar 2023

Tony 2023