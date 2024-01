Planet Hemp traz ao Auditório Araújo Vianna a turnê do álbum Jardineiros

Planet Hemp se une novamente e traz ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) a turnê do álbum Jardineiros, nesta quinta-feira (18), às 21h. O registro, que saiu em outubro de 2022, interrompe um hiato de 22 anos e marca o retorno do grupo de forma decisiva ao cenário nacional. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 75,00 na plataforma Sympla A banda cariocase une novamente e traz ao(avenida Osvaldo Aranha, 685) a turnê do álbum, nesta quinta-feira (18), às 21h. O registro, que saiu em outubro de 2022, interrompe um hiato de 22 anos e marca o retorno do grupo de forma decisiva ao cenário nacional. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 75,00 na plataforma

Com a sua formação atual composta por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru, a banda estará mais uma vez em Porto Alegre para mostrar as suas músicas vibrantes e questionadoras. Das críticas às políticas sobre drogas aos problemas sociais, o Planet Hemp vai levar o tracklist diversificado de Jardineiros para o palco, unindo sonoridades e defendendo as suas ideias.

O disco conquistou dois troféus no Grammy Latino 2023, nas categorias melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa e melhor interpretação urbana em língua portuguesa. No repertório, as recentes Distopia, Jardineiro e Taca Fogo dividirão espaço com alguns dos seus principais sucessos, como Dig Dig Dig (Hempa), Mantenha o Respeito e Legalize Já.