Museu Julio de Castilhos pede doações para Acervo LBGTQIA+

O Museu Julio de Castilhos (rua Duque de Caxias, 1.205), o mais antigo do Rio Grande do Sul, busca preencher lacunas no seu acervo histórico. Neste Mês da Visibilidade Trans, foi lançada uma campanha de doação de itens para criar o Acervo LBGTQIA+. A iniciativa teve início na Primavera dos Museus de 2023, com o tema Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. Na época, o museu promoveu um seminário, e no evento, os primeiros itens foram doados: um vestido de paetês de Laurita Leão e 600 fotografias das Paradas Livres de Porto Alegre.

A instituição busca dar visibilidade às pessoas que foram apagadas da história. O local foi construído em 1903, sob bases nacionalistas republicanas e a partir da perspectiva do homem branco heterossexual, como explica a museóloga e diretora do Museu Julio de Castilhos, Doris Couto. "Analisamos o nosso acervo e percebemos uma grande lacuna em várias áreas, sobre vários grupos formadores do Estado". A partir de 2019, os trabalhadores do museu começam a busca por diversificação do acervo, com base em estudos.

"É impossível contar a história a partir de uma única versão. É necessário que o discurso histórico de uma instituição de memória possa ser diverso, plural e abrangente, englobando os diversos grupos que formam uma sociedade", ressalta Doris.

contribuição de pessoas pretas na construção do Rio Grande do Sul. Outra ação feita pelo museu foi o Acervo Afro-gaúcho, que buscou itens que afirmassem a importante e ativa contribuição de pessoas pretas na construção do Rio Grande do Sul. A diretora ainda ressalta que a captação de acervo fomenta a pesquisa interna e externa, além de dar reconhecimento à população.

Além de visibilizar e reconhecer, as campanhas de diversidade buscam garantir um espaço dentro das instituições históricas. O museu não possui salas temáticas, mas exposições de curta duração e exposições de longa duração com renovação semestral. Quando um item é doado ou comprado para compor o acervo, ganha um código que permite a identificação das peças. Uma vez catalogado, o objeto pode até não ser exposto, mas fica disponível para pesquisa e, se acontecer algo com a peça, haverá investigação. "Para montar uma exposição, é preciso pesquisar sobre os itens e criar diálogos que façam sentido", explica a museóloga.

Outro inovação que o Museu Julio de Castilhos apresenta é a gradual adesão ao meio digital, por meio da plataforma de gestão de acervos Tainacan. Além dos itens mais tradicionais e antigos do museu - como os documentos e cartas, os mobiliários de políticos e esculturas - também já estão disponíveis as peças do acervo indígena. Quando houver mais itens do acervo LBGTQIA+, este também será disponibilizado no site. "Hoje somos acessados de, em média, 15 países diferentes mensalmente. Quando pensamos em museus, parece que a única forma de exposição do acervo é ao montar exposições, mas há outros meios", defende Doris.

Para doar algum objeto para o acervo LBGTQIA+ é preciso contatar a equipe do museu pelo e-mail [email protected]. Doris ressalta que, para compor o acervo LBGTQIA+, é preciso pluralidade de itens, então todas ideias de doações serão analisadas. Ainda assim, a aceitação das doações está condicionada à avaliação técnica dos curadores do museu, principalmente em termos de conservação da peça. "Eu tenho que ter o compromisso, enquanto gestora do museu, de que a gente só recebe até o ponto em que é possível assegurar a qualidade de guarda", explica a diretora. A instituição possui um espaço limitado para armazenamento e é preciso preservar os itens da umidade e de ataques biológicos, como fungos e traças.

Uma consequência positiva, além do reconhecimento dos diferentes tipos de pessoas que ajudaram a escrever a história do povo gaúcho, é o aumento da procura por visitação no local. A gestora do museu conta que, logo após a divulgação da iniciativa Acervo Afro-gaúcho, a instituição, mesmo sem expor as novas peças, já começou a receber mais visitas de pessoas negras. "Os museus são espaços imponentes, algumas pessoas têm tendência de não se sentir sujeitos de direito de estar naqueles espaços. Mas não faz sentido querer o acervo e não querer as pessoas", ressalta Doris. Ela ainda celebra que as ações de representatividade não geraram críticas e xingamentos nas redes.

Outra intenção da gestão do museu é dar visibilidade para o que a diretora chama de vultos históricos, pessoas que foram camufladas ao longo da história. Mas essa nova etapa de pesquisa, com aquisição de mais acervos, precisa aguardar as obras que estão previstas para o espaço físico do Museu Julio de Castilhos, a fim de melhorar as condições, principalmente, de conservação. "Estamos torcendo para que a obra comece ainda neste ano. Precisamos construir a reserva para depois poder esvaziar a casa e começar a restauração estrutural", detalha a gestora. Com entrada gratuita, o Museu Julio de Castilhos está aberto ao público de terças a sábados, das 10h às 17h, sempre com entrada franca.