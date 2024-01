Caio em Construção homenageia Caio Fernando Abreu no Porto Verão Alegre 2024

O espetáculo Caio em Construção estará em cartaz nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, às 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), com a atriz Deborah Finocchiaro e a atriz e musicista Kiti Santos transpondo o universo de Caio Fernando Abreu para o palco através de crônicas, cartas, contos, poemas, depoimentos e música ao vivo. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30,00 no site do Porto Verão Alegre.