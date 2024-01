Demétrio Xavier traz seu Recital Amanecer - Cantos do Sul da Terra ao Café Fon Fon

O Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe nesta quarta-feira, as 21h, Demétrio Xavier e seu Recital Amanecer - Cantos do Sul da Terra. O couvert artístico é de R$ 30,00, antecipados, com reserva pelo telefone (51) 99880-7689; na hora, a entrada é R$ 40,00.

O espetáculo, dividido em dois blocos de 45 minutos, cita nomes como Jayme Caetano Braun, Nicanor Parra e Hamlet Lima Quintana para propor uma viagem pela cultura missioneira e latino-americana, como forma de saudar, em música e poesia, a chegada de um novo ano. Tudo dentro do espírito que Demétrio consagrou no programa Cantos do Sul da Terra, da TVE-RS e da FM Cultura de Porto Alegre.