CCMQ e RS Criativo lançam chamada aberta para feiras na Travessa dos Cataventos

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) lançou nesta segunda-feira (15) uma chamada aberta para a realização de feiras de economia criativa na Travessa Rua dos Cataventos ao longo de 2024. A ação é coordenada pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e pelo RS Criativo. As inscrições estarão abertas até 25 de fevereiro, e serão selecionadas dez propostas. Os resultados serão divulgados a partir de 4 de março.Essa iniciativa, que acontece desde 2019, tem como objetivo dar visibilidade e impulsionar negócios para coletivos empreendedores do Rio Grande do Sul, com foco em trabalhos artesanais e autorais. Pessoas jurídicas do setor criativo de todo o Estado, como artistas, artesãos, designers e outros criadores, podem se inscrever. A chamada aberta completa pode ser acessada neste link, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente através de um formulário online. Os materiais também estão disponíveis no site da CCMQ e nas redes sociais da CCMQ e do RS Criativo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]