Jornalista Carlinhos Santos lança livro na Livraria Clareira

O jornalista Carlinhos Santos lança na próxima quinta-feira (18), às 19h, na Livraria Clareira (rua Henrique Dias, 111), o livro Mil Folhas. Contemplada pelo edital de 2022 do Financiarte, fundo de financiamento da Secretaria de Cultura de Caxias do Sul , a publicação reúne textos curtos originalmente publicados na Coluna 3 por 4 do Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, e outras escritas inéditas em prosa. O custo é R$ 30,00.

O livro também tem desenhos da artista Vivi Pasqual. O projeto gráfico é do designer Marco Verdi. Durante o lançamento e sessão de autógrafos, o poeta e músico Richard Serraria participa de um bate-papo com o autor.

Os textos curtos reunidos no livro propõem um versejamento do corriqueiro, na descrição de paisagens e encontros furtivos captados em frames do cotidiano através da organização de coleções de palavras. Eles saúdam a transitoriedade de furtivas cenas tentando resguardá-las, a seu modo e métrica, por um tempo a mais.