Julia Perminova Trio traz jazz contemporâneo e multinacional ao Café Fon Fon

Pianista e compositora de jazz nascida na Sibéria, na Rússia, Julia Perminova é a atração no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) nesta terça-feira (16), a partir das 21h. Em formato trio, com Julia acompanhada pelo português Luis Possolo (bateria) e pelo alemão Josef Zeimetz (contrabaixo), a apresentação promove o lançamento de Freedom (2023), que celebra a luta humana pela liberdade. Ingressos antecipados a R$ 60,00, pelo WhatsApp (51) 99880-7689; na hora, o valor é R$ 70,00. Hoje radicada em Basiléia, na Suíça, Julia Perminova venceu vários concursos internacionais de jazz na Espanha, Portugal e Romênia e tocou com músicos como Lionel Loueke, Ronie Cuber, Miguel Zenon e outros. Com uma abordagem contemporânea ao estilo, Freedom traz faixas como Sea Lullaby, escrita enquanto a pianista trabalhava em um navio de cruzeiro no Caribe, e Dear Diary, dedicada a Anne Frank.