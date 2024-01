Lúcio Yanel é atração em Pelotas

O espetáculo Por amores, amigos e acordes é um dos destaques do 12º Festival Internacional Sesc de Música, que acontece em Pelotas entre 15 e 26 de janeiro. Na atração, o Grupo Yangos conta com a participação do renomado violonista argentino Lúcio Yanel, que une-se ao violinista Rodrigo Maciel e aos dançarinos Jennifer Bonho e Akácio Camargo. O show acontecerá no Theatro Guarany (Rua Lôbo da Costa, 849) na quarta-feira, às 20h30min. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados na bilheteria ou no site www.sesc-rs.com.br/festival.

O festival é um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina e as apresentações acontecem em diversos locais de Pelotas, como o Largo do Mercado Público, a Praia do Laranjal, o Clube Caixeiral e o Conservatório de Música da UFPel.

Além do eixo de apresentações artísticas, o Festival também recebe cerca de 400 alunos bolsistas, de diferentes partes do País, para se especializarem com grandes nomes da área. Serão 46 professores de 13 nacionalidades.