Corra que as Palhaças vêm aí! entra em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana

Corra que as Palhaças vêm aí!, espetáculo que comemora os quarenta anos de atuação de João Carlos Castanha (63 anos) e Lauro Ramalho (60), realiza três apresentações de terça (16) a quinta-feira (18), às 20h30min, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ingressos à venda a partir de R$ 30,00 no site do Porto Verão Alegre.