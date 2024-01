Pucrs abre inscrições para audições do Coral e Coro de Câmara

Estão abertas até o dia 4 de março as inscrições para o processo seletivo do tradicional Coral da Pucrs e seu Coro de Câmara. A participação nos dois grupos é voluntária e gratuita. As audições ocorrem no 2º andar do Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681), entre os dias 22 de fevereiro e 6 de março, em horário a ser escolhido no ato da inscrição, que deve ser realizada no site.