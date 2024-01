Margs apresenta conversa com Wilson Cavalcanti neste sábado

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), apresenta mais uma edição do programa Conversas com artistas. Desta vez, o evento será com o artista Wilson Cavalcanti, no contexto da exposição individual Wilson Cavalcanti - Os jardins que me habitam, atualmente em exibição no Museu (Praça da Alfândega, s/n°). A atividade acontece no sábado (13), às 10h30, no Auditório da instituição, e conta com a participação dos curadores da exposição Felipe Caldas e Francisco Dalcol, diretor-curador do Margs.

Com um formato que mistura conversa e entrevista, o encontro abordará a produção e trajetória de Wilson Cavalcanti, juntamente com o processo curatorial e os bastidores da exposição. A entrada é gratuita e não é necessária inscrição prévia, com limite de 60 lugares por ordem de chegada.

Os jardins que me habitam traz uma compreensão mais abrangente sobre a produção artística de Cavalcanti. Contemplando os mais de 50 anos de trajetória do artista, sendo também a sua primeira individual apresentada pelo Margs, a mostra apresenta uma abordagem que revisa e aprofunda o entendimento de sua diversificada e extensa produção, em desenho, gravura, pintura e objeto.