Food Hall Dado Bier apresenta Sambinha de Verão todas as sextas de janeiro

O verão da Capital recebe um evento cultural e boêmio que promete agitar as noites que precedem o final de semana. O Food Hall Dado Bier (avenida Túlio de Rose, 80), reconhecido pelo ambiente descontraído, lança o Sambinha de Verão, a partir desta sexta-feira (12), uma aposta para proporcionar entretenimento de qualidade para os porto-alegrenses durante as sextas-feiras do mês de janeiro.

O artista gaúcho Carlinhos Presidente – reconhecido pelo trabalho autoral e pelo espetáculo em homenagem a Gonzaguinha que apresenta -, comandará a atração. Com sua musicalidade envolvente, o intérprete de clássicos do samba raiz, pagode anos 90, swing e MPB promete levar o melhor do samba, garantindo momentos de descontração aos amantes da boa música.

O show acontecerá semanalmente das 19h30min às 21h30min, no complexo localizado no segundo andar do Shopping Bourbon Country. Um pouco antes, a partir das 17h, a casa oferece um Happy Hour especial com dose dupla de caipirinha de cachaça Casa Bucco; dose dupla de espumante Suspeito, baldinho de Dado Bier Extra Lager com 20% de desconto, mesa de sinuca, entre outras facilidades.