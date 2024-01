Daniel Escobar discute os padrões e o mercado da arte contemporânea no Instituto Ling

Artista visual e educador que já atuou em projetos como a Bienal do Mercosul e o Instituto Inhotim, Daniel Escobar virá a Porto Alegre para ministrar o minicurso Isso é Arte?. Na atividade, que acontece de terça a quinta-feira, dias 16, 17 e 18 de janeiro, sempre às 19h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), ele falará sobre arte contemporânea, mostrando como a produção rompeu, nos últimos 50 anos, com padrões estabelecidos, chegando à atualidade com sua presença reinventada e, muitas vezes, incompreendida, sendo muito menos pictórica e muito mais simbólica e carregada de narrativas.A partir de um amplo painel ilustrado por obras e artistas como Banksy, Bruno Moreschi, Damien Hirst, Rosângela Rennó e Maurizio Cattelan, Escobar também falará sobre a disseminação de imagens nas redes sociais, mostrando os novos caminhos e dinâmicas que a arte assume na atualidade. As inscrições para a atividade custam R$ 240,00, com opções de meia entrada, e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.