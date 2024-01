Madalena e Simone Rasslan voltam com show 'Casa' em apresentação no Porto Verão Alegre

Expressão poética e artística que nasceu durante o período de isolamento imposto pela pandemia de Covid-19, o show Casa, de Madalena e Simone Rasslan, volta em única apresentação neste domingo (14), às 20h, na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). Mãe e filha unem forças e paixões para criar uma experiência musical única, que transcende o conceito convencional de 'casa'. Ingressos a partir de R$ 30,00, no site do Porto Verão Alegre. A casa, lugar para onde voltamos todos os dias, funciona como âncora, produzindo a ilusão do conforto e da estabilidade. O show Casa quer problematizar o lugar onde moramos também como espaço poético, ativando imagens da intimidade e criando um equilíbrio tênue na relação entre público e privado. Canções de diferentes nomes da música brasileira são entremeadas com textos de Machado de Assis e Guimarães Rosa, em um espaço intimista que permite uma proximidade especial com o público.