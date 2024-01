Pequena Serenata toca canções autorais e clássicos da música brasileira no Theatro Fuga

A banda Pequena Serenata volta ao palco do Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673) nesta sexta-feira, às 21h. Depois de celebrar, no mesmo local, a obra da rainha do rock Rita Lee, a banda agora apresenta seu show de canções autorais e covers de clássicos da música brasileira. Ingressos (R$ 25,00) no Sympla. No repertório da noite, estão singles recém lançados, como Vá em paz e Alexander Supertramp, além de canções icônicas de Jorge Ben, Novos Baianos, Clube da Esquina, entre outros. Criada em 2019, a Pequena Serenata faz canções que falam sobre o amor, a amizade e a arte, partindo do samba e da brasilidade, mas incorporando o rock, o folk e o groove nos seus sons e misturas.