Primeira edição de 2024 da festa Rock N Bira acontece neste sábado no Opinião

Reconhecida pelo público como a maior festa de rock do Estado, a Rock N' Bira terá sua primeira edição de 2024 neste sábado (13), a partir das 23h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Nesta edição, a banda Inner Caligula trará seu heavy metal autoral, seguida de quatro shows de tributo a ícones do som pesado: Rammstein (com a banda Hollowbride), Nightwish (Wishmoon), Avenged Sevenfold (Made of Stone) e Pantera (Domination). Ingressos para a festa open bar, com valores a partir de R$ 99,00, no Sympla. Formada em Porto Alegre, em 2015, a Inner Caligula tem como integrantes Igor Natusch (baixo/vocal), Vinicius Colombo (vocal), Filipe Telles (bateria), Dan Cardoso e Andy Furtado (guitarras). A proposta musical é utilizar sonoridades tradicionais do Heavy Metal como base, construindo a partir delas uma abordagem própria e contemporânea ao som pesado. Seu primeiro álbum está sendo produzido por Renato Osório (Atomic Elephant, ex-Hibria/Scelerata) e mixado por Benhur Lima (Atomic Elephant, ex-Hibria). Até então já foram lançados três singles que estarão no vindouro debut: Inner Caligula, Lost Cosmonaut e The Emperor.